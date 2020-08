Valentina Autiero di Uomini e Donne si sfoga sui social: c’entra Sirius?.

Il trono over di Uomini e Donne e tutti i suoi protagonisti fanno sempre molto discutere. Nonostante siano ormai passati alcuni mesi dalla fine della trasmissione, ancora si continua a parlare della discussa relazione tra Gemma Galgani e il 26enne Nicola, da tutti conosciuto con l’appellativo di Sirius.

Dopo che il programma di Maria De Filippi aveva interrotto la sua messa in onda, a causa dell’epidemia per il coronavirus, il giovane Nicola era arrivato in studio per corteggiare la dama di Torino. Sin da subito, però, un’altra protagonista del trono over, ha palesato un interesse nei confronti del marinaio. La dama in questione è Valentina Autiero. Sirius ha ammesso di sentirsi lusingato dalle attenzioni che la Autiero gli ha riservato, pur continuando a ribadire la sua intenzione di conoscere Gemma.





Il duro sfogo di Valentina Autiero



Gemma, però, sin da subito è stata molto gelosa del rapporto tra Sirius e Valentina. Tutti ricordano, infatti, le sue continue scenate di gelosia al centro dello studio. Dopo qualche mese, il rapporto tra la Galgani e Sirius sembra che stia barcollando.

Tra i due pare che ci siano alcune incomprensioni. Proprio in queste ore, Valentina ha pubblicato un post sul suo account Instagram. Molti fan credono che si tratti di una vera e propria stoccata proprio alla Galgani. “C’è un tempo per stare in silenzio, per capire, per riflettere, per metabolizzare… Ma arriverà il momento giusto per me, per liberarmi da tutto questo! Perché solo la verità mi renderà libera di andare avanti con la mia vita.

La verità di rende liberi sempre e dio non voglio più sentirmi prigionieri delle bugie altrui. Tornerò più forte di prima e allora, sempre e comunque, ne sarà valsa la pena”.