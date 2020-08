Anna dopo Temptation Island: il gesto sconvolgente

Dopo Temptation Island Anna Boschetti ha deciso di fare un gesto davvero sconvolgente e del tutto inaspettato.

Dopo Temptation Island, Anna Boschetti ha deciso di compiere un gesto davvero sconvolgente. La donna ha partecipato al reality insieme al suo fidanzato Andrea Battistelli ed è riuscita ad attirare l’attenzione su di sé, anche se negativamente. Anna ha usato una strategia particolare per far ingelosire il suo compagno e riuscire ad ottenere ciò che desidera, ovvero un matrimonio e un figlio.

Per farlo ha usato il single Carlo Siano, che non l’ha presa molto bene. Questa strategia ha attirato l’antipatia del pubblico.

Anna Boschetti dopo Temptation Island

Anna e Andrea sono usciti insieme dalla trasmissione, nonostante i telespettatori sperassero che lui la lasciasse sola al falò di confronto finale.

Il giovane è davvero innamorato e ad un mese di distanza la coppia è andata a convivere e ha preso un cagnolino. Intanto, Anna ha scelto di fare un gesto davvero incredibile, che ha lasciato tutti senza parole. La donna ha deciso di farsi un tatuaggio dedicato a questa esperienza a Temptation Island. In molti si sono chiesti per quale motivo lasciare il segno indelebile di questo percorso, visto che non è stato dei migliori, ma la donna ha deciso di farlo.





Anna si è fatta fare un video a tatuaggio ultimato, insieme al tatuatore, scegliendo come sottofondo musicale la colonna sonora della trasmissione. Probabilmente Anna vuole ricordare per sempre quello che ha vissuto insieme ad Andrea in trasmissione. Il tatuaggio che ha scelto è una piccola palma con un piccolo 7 vicino, che sembra voler indicare il numero dell’edizione di Temptation Island a cui ha partecipato.

Un gesto che ha spiazzato tutto, ma in fondo nonostante abbia usato una strategia discutibile, è riuscita ad ottenere quasi tutto ciò che voleva.