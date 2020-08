Passione e bacio romantico tra Ilary Blasi e Francesco Totti: “Sembravi un piranha”.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie celebri più apprezzate e seguite del Bel Paese. In queste settimane, i due, insieme ai loro tre figli, si stanno godendo un periodo di vacanze al mare in attesa dei nuovi impegni professionali.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Ilary sarà la conduttrice della nuova edizione dell’ Isola dei Famosi, che tornerà in onda subito dopo la fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Nonostante siano passati ben 15 anni dal loro matrimonio, ancora la passione tra Ilary e Francesco è quanto più viva e accesa che mai. Ecco allora che hanno postato una foto in cui si scambiano delle romantiche effusioni in mezzo al mare, proprio come due adolescenti.





Passione tra Ilary Blasi e Totti

“Mi sembravi un piranha”, ha scritto l’ex calciatore della Roma sotto la foto che ha pubblicato sul suo account Instagram. A seguire faccine spassose e cuoricini. Tantissimi i commenti di risate e di apprezzamento da parte dei fan.

Ilary e Francesco si stanno rilassando sulle splendide spiagge della Costa Azzurra, a Cannes. Non mancano suite e foto mozzafiato. Nel corso di queste vacanze, la coppia sembra aver riscoperto un lato passionale del loro rapporto. Prima di arrivare a Cannes, sono stati qualche giorno a Sabaudia e poi sull’isola di Capri. Insomma, nonostante siano passati 15 anni, in cui, come tutte le coppie, sicuramente ci saranno stati momenti di alti e bassi, l’amore fa da padrone.