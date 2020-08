Costanza Caracciolo ha condiviso la prima foto in bikini dopo il parto.

Costanza Caracciolo ha condiviso la sua prima foto in bikini dopo il parto e ha conquistato tutte le donne su Instagram, che si sono immedesimate in lei. La moglie di Bobo Vieri ha deciso di mostrare il suo corpo a poco più di quattro mesi di distanza dal giorno del parto, quando è nata la sua piccola Isabel.

Lo ha fatto con grande naturalezza, con il grande desiderio di mandare un messaggio molto importante a tutte le altre donne, respingendo nello stesso tempo i tanti haters e le loro critiche.

Costanza Caracciolo dopo il parto

Costanza Caracciolo ha lanciato un messaggio bellissimo alle donne.

La sua forma fisica non è ancora tornata come prima, ma a quattro mesi di distanza dal parto è giusto che sia così ed è davvero molto bella. “Grazie per il messaggio che dai. Sei vera, mi fai sentire meno inadeguata con i kg in più. La gravidanza è un dono d’amore, un’emozione indescrivibile, ma il fisico cambia immancabilmente e se passo da una 42 a una 44/46 e poi vedo solo gnocche che dopo 30 gg sono ritornate magrissime, non devo sentirmi depressa e triste allora! Magari l’allattamento, magari gli ormoni e poi una dieta con sport pian piano mi riporteranno al peso salutare e normale” ha risposto una fan.





Non è l’unico utente che ha fatto notare quanto sia bello vedere un corpo naturale e vero, con tutti i suoi cambiamenti dovuti al parto. “Che bello vedere la naturale bellezza dopo 1 gravidanza.. Senza nessuna posa! Sei ancor più bella..

Ancor più vera!” ha scritto un’altra fan. “Sono rimasta colpita. È uno scatto davvero affascinante, mi trasmette tanta tranquillità, dolcezza. Vedo una donna felice. Spero di avere una foto così bella anch’io un giorno! Grazie per ciò che mi hai trasmesso! Sei una bellissima persona” è un altro commento. Costanza Caracciolo ha ottenuto quello che desiderava, mandare un messaggio importante a tutte le donne.