Elisabetta Canalis, in vacanza ad Alghero, ha condiviso e denunciato sui social di essere stata vittima dei vandali

Nelle ultime ore un video di Elisabetta Canalis postato delle sue IG Stories sta facendo parecchio chiacchierare. L’ex velina di Striscia la Notizia ha infatti mostrato ai suoi fan le immagini di due biciclette gettate sugli scogli, la sua e quella del marito con il seggiolino per Skyler.

In sostanza, sono state buttate giù da una muraglia, per poi trovarle in mezzo alle rocce praticamente mezze distrutte.

Nel video in questione, Elisabetta Canalis non ha nascosto una certa arrabbiatura, precisando che è addirittura la seconda volta che capita una cosa del genere.

“Ad Alghero è pieno di ragazzini che non potendo andare in discoteca si aggirano per il centro storico del tutto ubriachi. Devo dire che quest’anno hanno battuto ogni record, perché è la seconda volta che mi buttano la bici dalla muraglia”.

Nonostante l’increscioso incidente, la showgirl nostrana è felice di trascorrere una parte della sua estate nella splendida terra che le ha dato i natali. Oggi, come tutti sanno, vive dall’altra parte dell’oceano, insieme all’adorato marito e alla meravigliosa figlia. Ma intanto anche loro apprezzano con entusiasmo le bellezze di questi posti meravigliosi.