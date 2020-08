Cosa sarà successo al piccolo Leone per farlo arrabbiare così? Il video della parolaccia condiviso sui social da Chiara Ferragni e Fedez

Anche a Chiara Ferragni e a Fedez è toccato dover sentire la prima parolaccia a Leone. Il figlio della popolare coppia, molto conosciuto e amato dal popolo del web, è diventato di fatto nuovamente protagonista di un particolare sketch nelle scorse ore.

Sui rispettivi account social dei genitori è infatti apparso un video del piccolo di casa al quale sembra proprio di sentir dire una vera e propria “brutta parola”.

Infastidito da qualcuno, nella clip in questione si vede per la precisione Leo avvicinarsi alla telecamera, per poi replicare in maniera spazientita con qualcosa di molto simile a un’imprecazione.

Ironicamente papà Fedez ha poi pensato di postare il tutto su Instagram, accompagnato dal titolo “Mi dissocio”, come a prendere le distanze dal comportamento del pargolo.

Chiara e Fedez: il video della “parolaccia”

Anche Chiara sul suo profilo ha ri-condiviso il post dal marito, mentre tanti Vip loro colleghi hanno risposto divertiti al contenuto dei due coniugi. Se in molti hanno in ogni caso dubbi sul fatto che il piccolo Ferragnez abbia detto davvero una parolaccia, a un primo ascolto sembrerebbe davvero così.

Secondo alcuni fan, ad ogni modo, Leone avrebbe detto la parola “clacson”, visto che stava giocando con una macchinina. Ecco dunque il video in questione: giudicate voi!