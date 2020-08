Filippo Bisciglia ha salutato Temptation Island cedendo il testimone ad Alessia Marcuzzi: l'augurio del presentatore alla collega romana

Senza tema di smentite, Temptation Island 2020 è stata l’edizione più fortunata di tutte quelle trasmesse finora. Il format domina del resto da anni la programmazione estiva di Canale 5, caratterizzandosi non solo per un grande successo in termini di ascolti, ma anche come fenomeno culturale e focoso argomento di discussione.

A condurlo egregiamente anche quest’anno abbiamo visto Filippo Bisciglia, insieme a un cast particolarmente riuscito. Il conduttore si è così aperto nel corso di una recente intervista, raccontando proprio i momenti più significativi di questa sua rinnovata esperienza nello show dei sentimenti.

Filippo Bisciglia saluta Temptation

Nel mentre, l’ex gieffino diventato un bravissimo showman, ha voluto fare il suo personale in bocca al lupo alla collega Alessia Marcuzzi per la nuova edizione di Temptation Island Vip, in onda a settembre. Tra poche settimane vedremo dunque la bella romana alle prese con le coppie di personaggi famosi, mentre Filippo ha ricordato i suoi inizi in tv proprio con lei al timone nell’edizione 2006 del Grande Fratello.