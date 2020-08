Che fine ha fatto Gemma Galgani? Un indizio sui social sembra confermare dove starebbe trascorrendo le sue vacanze.

Nell’ultima edizione di Uomini e Donne Gemma Galgani sembrava pronta ad instaurare una qualche forma di rapporto con il giovane ufficiale della marina Nicola Vivarelli. Dopo un avvistamento insieme al cavaliere per le strade di Roma, la dama del trono over è sparita dal radar dei social, ma un indizio sembra svelare dove si trovi.

Che fine ha fatto Gemma Galgani?

Mentre Nicola Vivarelli ha trascorso l’estate da solo, intrattenendo i suoi fan via social con le stories sulla sua vita privata, di Gemma Galgani si è persa ogni traccia. La dama torinese non ha svelato dove avrebbe trascorso le sue vacanze estive né ha dichiarato alcunché in merito alla sua presunta liaison (secondo alcuni già naufragata) con il 26enne ufficiale della marina (che, secondo i rumor, l’avrebbe invitata a trascorrere le vacanze con lui a Forte dei Marmi).





Sui social i fan, alla ricerca di indizi, hanno scoperto che la dama potrebbe trovarsi in compagnia della sua storica amica Ida Platano. Sarebbe stata proprio lei a postare sui social una stories dove si vedono due tazze di caffè bollente (e ovviamente non sarebbe mancato il tag all’amica Gemma Galgani, segno che le due stiano insieme).

I fan di Uomini e Donne sono in attesa di sapere se la dama torinese svelerà ulteriori dettagli sulla sua frequentazione con Nicola nella prossima edizione del dating show, e per il momento nessuno dei due ha confermato o smentito le notizie in circolazione sul loro conto. Gemma tornerà a prendere parola sulla vicenda?