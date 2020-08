Quando si va dal parrucchiere per un taglio di capelli, magari drastico, spesso è perché si ha un grande bisogno di cambiare vita. Così è stato per Gianni Sperti si è presentato con un nuovo look. L’amatissimo opinionista della trasmissione di successo “Uomini e Donne”, ha ora una capigliatura biondissima che, simboleggia il grande bisogno di cambiamento e rinascita nella sua vita.

L’opinionista si starebbe avvicinando parzialmente alla fede Buddista.

Gianni Sperti nuovo look

“Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Ho bisogno di novità, come i traslochi… “, queste sono state le dichiarazioni di Gianni Sperti in merito al suo nuovo look. Una ragione di vita dunque, ma anche un modo di essere e il grande bisogno di sentirsi vivo.

Il suo cambiamento del colore dei capelli, ha però origini ben più profonde in questo caso. L’opinionista di uomini e donne, ha dichiarato di essere Buddista per il 50%. Si tratta di una decisione graduale, secondo le sue dichiarazioni. La quarantena, avrebbe messo in crisi le certezze della vita, bloccando in qualche modo quello che era il suo mondo. Ecco quindi che Buddhismo per lui significa anche prendere le cose negative e trasformarle in positive.

Una scelta la sua, che speriamo sia di buon auspicio.

Ad aprile un travestimento inquietante

Non è la prima volta che Gianni Sperti stupisce il pubblico con dei look o delle mise singolari. Ad aprile ad esempio si era mostrato su Instagram, con un look in black dall’aria un po’ inquietante, indossando guanti, mascherina, cappello o ancora gli occhiali da sole tutti rigorosamente in nero.