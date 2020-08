Nelle sue ultime foto su Instagram, l'ex bomber del Milan José Mari è apparso a dir poco irriconoscibile: ecco il suo nuovo aspetto

Ai più sembrerà irriconoscibile, eppure è davvero lui. Striamo parlando di José Mari, ex calciatore spagnolo di ruolo attaccante che nel dicembre 1999 approdò anche in Italia e precisamente al Milan. Dopo una scarsa prestazione come titolare, l’esperienza rossonera fu per lui poco soddisfacente, tanto da portarlo a rientrare a Madrid dove tornò invece a segnare con regolarità.

Di recente, ad ogni modo, lo sportivo è apparso in nuovi scatti sul suo profilo Instagram che lo immortalano in una forma fisica stratosferica. Mostrandolo dunque super muscoloso, abbronzato e felice, tali foto hanno persino fanno sorgere il sospetto che non sia lo stesso bomber che vestì la maglia della squadra milanese senza molto profitto.