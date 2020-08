Leo Gullotta coming out: discriminato nel mondo del cinema

Il coming out di Leo Gullotta, che risale al 1995, lo ha portato a subire discriminazioni nel mondo del cinema.

Leo Gullotta ha fatto coming out nel 1995, durante la promozione del film Uomini Uomini Uomini di Christian De Sica. A quei tempi la sua rivelazione lo ha molto penalizzato nel mondo del lavoro, tanto che gli fu tolto il ruolo di Don Puglisi in un progetto molto importante.

Non è stato facile rivelare di essere gay, visto che era un personaggio pubblico ed erano tempi in cui al mentalità delle persone non era ancora così aperta, ma ha avuto il coraggio di essere se stesso, indipendentemente dalle conseguenze.

Il coming out di Leo Gullotta

Il triste aneddoto della perdita di un ruolo importante nel cinema, è stato raccontato proprio da Leo Gullotta tra le pagine de Il Fatto Quotidiano. “Dovevo interpretare Don Puglisi in un progetto importante, stavamo per iniziare a lavorarci quando il regista mi chiamò: pensavo che si trattasse dei soliti ritardi, invece mi disse che il mio nome era saltato.

A qualche funzionario della Rai suonò il campanello d’allarme per la propria carriera: “Chissà cosa dirà il Vaticano se scegliamo un omosessuale dichiarato per interpretare Padre Puglisi”. Fu uno schiaffo tremendo, ma non mi arresi” ha spiegato l’attore, che è riuscito ad avere lo stesso una meravigliosa carriera.

Leo Gullotta ha voluto fare un tuffo nei suoi ricordi, rivivendo il momento in cui ha fatto coming out a metà degli anni ’90. “Dopo la conferenza stampa di Uomini Uomini Uomini, il film di Christian De Sica che raccontava la vita di quattro borghesi omosessuali, mi chiesero se fossi gay e risposi: ‘Sì, perché?’. Ho sempre vissuto serenamente la mia vita e combattuto senza paura per i miei diritti.

Al World Gay Pride del 2000 dissi: ‘Sono l’unico omosessuale nello spettacolo, in Italia’. Qualche passo in avanti per fortuna si è fatto ma il nostro è un paese ipocrita: ancora oggi c’è chi tace e soccombe per la paura di perdere il lavoro” ha aggiunto Gullotta. L’attore è stato uno dei primi artisti italiani a fare coming out ed è stato un grande esempio per tutti gli altri.