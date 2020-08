Martina Colombari criticata per il fisico: un’amica la difende

Martina Colombari ha ricevuto molte critiche su Instagram per il suo fisico, considerato da molti troppo magro. Un'amica è intervenuta in sua difesa.

Martina Colombari è stata criticata duramente per il suo fisico, dopo aver condiviso una foto su Instagram. L’ex Miss Italia è abituata a questo tipo di attacchi, che riceve molto spesso sui social network a causa del suo fisico molto asciutto e magro.

La showgirl più di una volta ha dovuto sopportare dichiarazioni negative sul suo conto e, nonostante abbia spiegato più volte che non è anoressica, si è ritrovata al centro di una nuova polemica a causa di uno scatto al mare in cui è impegnata a mangiare un bombolone.

Non è la prima volta che Martina Colombari si trova a dover affrontare alcune critiche sulla sua forma fisica e anche una delle ultime foto che ha condiviso ha scatenato la polemica. Gli utenti hanno subito iniziato a sottolineare la sua magrezza, parlando addirittura di anoressia, come è già successo più volte. In molti hanno insinuato che faceva finta di mangiare, che sicuramente non ha toccato neanche un pezzo di quel bombolone, ma per fortuna la donna non è sola di fronte a queste critiche.

A difenderla, oltre ad alcuni utenti che la seguono, era presente una sua amica, che ha cercato di buttare questi nuovi attacchi sul ridere.





“Quando leggo che non lo mangi muoio dal ridere! Che bontà ! Ti aspetto amica mia” ha scritto la sua amica, a cui Martina Colombari ha prontamente risposto.

“E tu che mi conosci lo sai ….. prepara la focaccia coi fichi che stiamo arrivando!!!” ha aggiunto la showgirl. Un modo educato e gentile per sottolineare che la sua magrezza non dipende dal fatto che non mangia, ma si tratta della sua costituzione. Il rapporto che la donna ha con il cibo lo conoscono solo lei e le persone che ha accanto.