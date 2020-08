Meghan Markle, il primo regalo fatto a Kate “per rompere il ghiaccio”

Prima che tra lei e Kate iniziasse un'inimicizia, Meghan Markle avrebbe fatto alla cognata un prezioso regalo.

Fin da quando Meghan Markle è diventata duchessa del Sussex (per poi rinunciare ai titoli nobiliari) si è parlato di una presunta rivalità tra lei e la cognata, Kate Middleton. Dopo anni di rumor sul gelo tra le due è emerso quello che sarebbe stato il primo regalo fatto da Meghan alla moglie di William, nel tentativo di rompere il ghiaccio.

Meghan, il regalo a Kate

A quanto pare quando Meghan Markle incontrò per la prima volta Kate Middleton (quella che sarebbe diventata la sua futura cognata) non si presentò a mani vuote: l’ex attrice avrebbe regalato alla moglie di William una lussuosa agenda di Smythson con il suo monogramma da duchessa di Cambridge. Se Kate abbia apprezzato o meno il dono fattole dalla cognata non è dato sapere, quel che è certo è che l’amicizia tra le due, col tempo, è stata piuttosto difficile: a corte non si è fatto altro che parlare dei casi in cui una delle due non ha invitato l’altra al proprio party di compleanno, e poi c’è anche la tensione pubblicamente espressa da William nei confronti del fratello Harry (e che secondo fonti vicine ai due sarebbe proprio da imputare al conflitto tra le due mogli).





Dopo l’addio ai titoli nobiliari, Harry e Meghan si sono trasferiti a Los Angeles e insieme avrebbero dato il via libera all’uscita della loro autobiografia Finding Freedom, dove sembra che Meghan abbia apertamente accusato la famiglia Reale di non averla mai protetta dalle continue incursioni della stampa.