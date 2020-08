Il dono di Nadia Toffa alla sua famiglia, come svelato dalla madre, è stato l'arrivo della nipotina, nata durante il Covid.

La madre di Nadia Toffa ha raccontato che sua figlia, come dono, ha mandato la loro nipotina in famiglia, che le somiglia molto. A quasi un anno dalla scomparsa di Nadia Toffa, che è avvenuta il 13 Agosto 2019, la madre Margherita Rebuffoni torna a parlare di lei e della sua famiglia, che è di nuovo felice grazie all’arrivo della nipotina.

La donna è andata a ritirare il premio dei Magna Grecia Awards per celebrare la passione per l’attività giornalistica di Nadia Toffa e la grande forza con cui ha affrontato la malattia.

Parla la madre di Nadia Toffa

Margherita Rebuffoni è ancora la portavoce del messaggio che Nadia Toffa voleva diffondere, soprattutto tenendo conto che la sua lotta contro le ingiustizie è stata più forte di qualsiasi altro impegno televisivo della sua carriera.

“Non me l’aspettavo che la mia Nadia avesse così tante persone che le volevano bene. Quando tocchi con mano un simile amore vieni sommerso dall’emozione. E poi quell’applauso è stato un modo bellissimo per superare la paura di questi mesi e tornare alla normalità. Lei ci ha insegnato a non demordere mai. Ad affrontare le difficoltà senza paura, niente avviene per caso” ha spiegato la madre della giornalista.





La donna ha spiegato che Nadia Toffa ha lasciato un grande dono alla sua famiglia, ovvero la sua nipotina, nata da pochi mesi durante la pandemia di Coronavirus. L’arrivo di questa nuova bambina in famiglia è stato un dono, il motore per ritrovare il sorriso e la felicità.

“Ha lo stesso sorriso birichino di Nadia, sua mamma Silvia le somiglia molto. Anche se Brescia, la nostra città, è stata violentemente sconvolta dal coronavirus, noi siamo riusciti a vivere con serenità quei momenti. La nipotina, nata in pieno Covid, ci ha tenuti occupati con pappe, cambi e biberon. le giornate sono volate, è stato un dono, un dono di Nadia” ha dichiarato Margherita Rebuffoni, che ora sogna di rendere nota una canzone scritta da Nadia, che parla dell’amore universale.