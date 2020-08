Ad un anno dalla scomparsa di Nadia Toffa, Le Iene hanno deciso di dedicarle una puntata speciale.

Ad un anno dalla scomparsa di Nadia Toffa, Le Iene hanno deciso di dedicarle una puntata speciale, interamente dedicata a lei, per ricordarla con tutto il loro affetto. La giornalista ha combattuto fino all’ultimo istante contro la sua malattia, mantenendo sempre il suo sorriso.

Ha voluto lavorare fino a quando ha potuto e non ha perso occasione per dimostrare il suo amore per la vita e il suo amore per la professione di giornalista, tanto che è stato consegnato a sua madre il premio Magna Grecia Awards.

Un anno dalla scomparsa di Nadia Toffa

Il 13 Agosto 2019 è scomparsa Nadia Toffa, lasciando un grande vuoto nella sua famiglia, tra i suoi colleghi e tra tutti i suoi fan. La donna ha affrontato una lunga e difficile battaglia contro la sua malattia, fino all’ultimo istante. Le sue ultime parole, come ha raccontato la madre, sono state il lieto annuncio che sua sorella era incinta. Era una semplice sensazione della Toffa, che si è poi rivelata una meravigliosa realtà, visto che durante l’emergenza Coronavirus è nata la figlia della sorella Silvia.





“Un anno fa, il 13 agosto, ci lasciava la nostra Nadia. Ad un anno di distanza i suoi compagni di viaggio la raccontano, la ricordano e la festeggiano. Le Iene per Nadia, Giovedì 13 agosto su Italia Uno in prima serata” hanno annunciato Le Iene sui loro canali social.

Si tratta di una puntata speciale dedicata a Nadia Toffa, per ricordarla e ricordare il triste momento in cui è scomparsa, lasciando un segno indelebile nella televisione italiana e nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta, direttamente o attraverso il piccolo schermo.