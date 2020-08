La chef stellata Patrizia Di Benedetto è stata arrestata per furto

Guai con la legge per la chef stellata Patrizia Di Benedetto: la donna è agli arresti domiciliari per furto.

La chef stellata Patrizia Di Benedetto, proprietaria del ristorante Bye Bye Blues di Mondello, è stata arrestata in flagranza di reato nella serata del 31 luglio 2020, dopo la consueta chiusura del suo ristorante.

Patrizia Di Benedetto arrestata: i motivi

A quanto pare la chef stellata Patrizia Di Benedetto starebbe attraversando dei grossi guai con la legge: la donna sarebbe stata arrestata in flagranza di reato per aver compiuto un “furto di luce” dal suo ristorante (un magnete apposto al contatore Enel le avrebbe consentito di risparmiare circa il 50% dei costi sulla bolletta dell’energia elettrica).

La chef avrebbe scelto di essere processata con patteggiamento e dopo l’arresto si sarebbe avvalsa della facoltà di non rispondere. Patrizia Di Benedetto è stata condotto agli arresti domiciliari, dove trascorrerà il periodo rimanente fino al giorno del processo (il giudice l’avrebbe condannata a un anno di reclusione – ma per furti di questo tipo ne sono previsti fino a 6 -, e per il momento la pena sarebbe stata sospesa in attesa di ulteriori sviluppi sul caso).

Oltre a questo la chef stellata dovrà pagare una multa di ben 200 euro.





Nata nel 1960 a Palermo Patrizia Di Benedetto ha aperto il suo ristorante Bye Bye Blues con il marito, Antonio Barraco, a Mondello. Il ristorante ha riscosso ampio successo e nel 2010 è giunta la prima stella Michelin.

Per il momento la chef si è avvalsa della facoltà di non risospendere e pertanto per conoscere gli ulteriori sviluppi del caso bisognerà attendere le indagini svolte dalle forze dell’ordine.