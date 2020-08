Sean Penn ha sposato Leila George: ha la stessa età della figlia

Sean Penn si è sposato in gran segreto con Leila George, attrice di 32 anni in meno, che ha la stessa età della figlia di lui.

Sean Penn ha sposato Leila George, attrice con 32 anni in meno di lui. Per l’attore, che in passato è stato indagato per un’intervista, si tratta del terzo matrimonio e questa volta ha scelto di fare una cerimonia segreta.

A dare l’annuncio è stata un’amica della coppia su Instagram, Irena Medavoy, che ha postato la foto delle mani intrecciate di due persone con la stessa fede al dito e un anello di fidanzamento che ricorda quello che il divo aveva donato alla sua giovanissima fidanzata. “Siamo così felici che Leila George e Sean Penn si siano sposati” aveva scritto come didascalia, ma poi ha subito cancellato il post.

Il post che ha condiviso Irena Medavoy è stato rimosso da Instagram, ma ormai era troppo tardi perché lo screenshot è diventato virale e la notizia del matrimonio ha fatto il giro del mondo. Sean Penn, che ha una grande carriera alle spalle, ha deciso di sposarsi in gran segreto per la terza volta, con la donna che ha preso il posto di Charlize Theron.

L’attrice ha 28 anni ed è la figlia di Greta Scacchi e Vincent D’Onofrio. La loro relazione è iniziata quattro anni fa e aveva fatto molto discutere a causa dei 32 anni di differenza tra i due. Sean Penn, infatti, ha solo un anno in meno di quello che ora è diventato suo suocero.

Leila, invece, è coetanea di Dylan, la figlia che Penn ha avuto dalla ex moglie Robin Wright, e ha solo due anni in più del secondogenito Hopper. Per i due questa differenza d’età non è mai stata un problema, perché sono davvero molto innamorati. Così tanto che hanno deciso di sposarsi. Leila George è una giovane attrice, figlia di Vincent D’Onofrio, star della serie Law & Orgeder: Criminal Intent e cattivo di Daredevil.

La donna ha preso parte a diverse pellicole nella sua carriera, ed è stata definita da Sean Penn come “la donna della sua vita”.