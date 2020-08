Sharon Bergonzi, ex corteggiatrice di Andrea Cerioli a Uomini e Donne, è di nuovo in dolce attesa: l'annuncio sui social

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Sharon Bergonzi diventerà mamma per la seconda volta. La giovane è stata una delle protagoniste più amate del popolare programma di Maria De Filippi, dov’era andata per conoscere Andrea Cerioli. In molti all’epoca fecero il tifo per lei, anche se poi il bolognese decise di non scegliere nessuna ragazza.

Sharon Bergonzi di nuovo mamma

Dopo tale avventura televisiva nel dating show di Canale 5, Sharon Bergonzi si è poi allontanata dal mondo dello spettacolo. Ha quindi conosciuto il suo grande amore Valerio, con il quale si è sposata ed è diventata mamma di Luigi. Ecco dunque che poche ore fa è giunto l’annuncio della sua seconda gravidanza, postato proprio sul profilo social del suo compagno.

Dopo il post del marito, è quindi poi giunta la conferma anche da parte della diretta interessata, che ha diffuso la lieta novella in occasione del suo 28° compleanno. La casertana ha parlato su Instagram in tono raggiante, dicendosi assolutamente pronta ad accogliere in famiglia il suo secondo bebè.

Non si hanno ancora dettagli precisi sui tempi della gestazione, ma nel mentre facciamo davvero tanti auguri alla bellissima mamma bis!