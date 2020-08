L'indiscrezione sulla presenza di Simona Ventura al Grande Fratello Vip è stata smentita, ma la donna ha risposto per eventuali future edizioni.

Simona Ventura sarà al Grande Fratello Vip? Lo scorso 19 Luglio è uscita l’indiscrezione sulla presenza della conduttrice nel reality show, in un ruolo non ancora definito. Questo gossip ha coinvolto tutti i suoi fan, che sarebbero stati ben felici di vederla in questa nuova avventura.

Simona Ventura, però, ha subito commentato su Instagram la notizia, definendo come una bufala estiva.

Simona Ventura al Grande Fratello Vip

Simona Ventura, che si è mostrata in bikini, ha subito smentito la voce che la voleva nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice non sarà presente in questa edizione ma nel suo futuro potrebbe anche esserci un cambiamento. Intervistata dal settimanale ‘Chi’, la conduttrice ha nuovamente smentito questa notizia, ma non ha del tutto preso le distanze dalla trasmissione.

“Mai dire mai, anche se in Rai ho trovato la mia collocazione, presto ne saprete di più” ha commentato la Ventura durante l’intervista.





La sua nuova collocazione potrebbe riguardare la prima edizione della versione italiana di Lip Sync Battle, che dovrebbe debuttare la prossima primavera su Rai Due.

“Il mio direttore, Ludovico Di Meo, si sta facendo in quattro per darmi la possibilità di avere un programma dove sarò libera, cosa che difficilmente capita. […] La tv è cambiata, mi chiedono spesso se potrei rifare la mia Isola, ma penso che oggi i reality funzionino meglio quando sono registrati. Rivedo la mia conduzione in Alfonso Signorini, che ama il suo GF Vip e difende i concorrenti, pur dovendo affrontare con loro anche passaggi difficili.

È un approccio vincente, perché così non partecipa al reality solo chi è spinto da un bisogno, ma anche davvero chi vuole mettersi alla prova” ha spiegato Simona Ventura.