Dopo la complicata esperienza a Temptation Island, Antonella Elia è tornata a ripensare alla sua relazione con Pietro Delle Piane

Forse questa è la volta definitiva per Antonella Elia e Pietro Delle Piane. A distanza di circa una settimana dalla fine di Temptation Island, l’ex soubrette di Mike Bongiorno e Raimondo Vianello ha infatti ripensato all’intero accaduto, prendendo nuovamente la decisione di troncare con l’attore calabrese.

Antonella Elia ritorna sui suoi passi

Antonella Elia ha dunque preso le distanze dal fidanzato, con il quale sembrava aver già chiuso al confronto nel falò finale. Un mese dopo la fine dello show dei sentimenti, la coppia sembrava tuttavia pronta a ricucire il rapporto. Le scuse e la lettera piena d’amore di Pietro Delle Piane avevano infatti riacceso la voglia nella professionista di dare una seconda possibilità al cosentino.

Ma evidentemente il lieto fine non c’è stato.

Affidando a sorpresa ai social un particolare messaggio, l’ex gieffina ha così annunciato di aver chiesto una pausa di riflessione al mancato avvocato. Nel rivedere da casa le puntate di Temptation, la showgirl si è difatti sentita di nuovo tradita e umiliata dalle parole e dai gesti di quello che dovrebbe essere il suo complice.

“Non ho la forza di perdonare, quindi ho deciso di prendere tempo per me e stare da sola. Non so se rivedrò Pietro, ma comunque sarà quello che io deciderò di fare”.