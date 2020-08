Belen Rodriguez malinconica com Stefano: interviene la mamma

Belen Rodriguez è malinconica e condivide una foto della luna, la stessa fotografata da Stefano De Martino.

Belen Rodriguez è malinconica, come Stefano De Martino, e ha condiviso una foto della luna. La donna ha voluto pubblicare questo post pieno di malinconia, con una didascalia molto particolare: “Vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti“.

Parole che colpiscono e che fanno pensare che la showgirl argentina senta la nostalgia di Stefano De Martino, che ha condiviso una foto identica scrivendo “aspettando la luna“. Galeotta sarà la luna per un ritorno di fiamma?

Belen Rodriguez malinconica

Belen Rodriguez, che ha fatto impazzire tutti mostrando il lato B, ha pubblicato un post in cui è apparsa davvero molto malinconica. Accanto alla donna, anche se virtualmente, ci sono le sue amiche, come Laura Chiatti e Simona Ventura, che hanno cercato di farle forza con i loro commenti. Ancora più vicina è mamma Veronica Cozzani, punto di riferimento per la figlia. “Le persone che non ti cercano sono quelle a cui non manchi.

E coloro a cui non manchi, sono quelli che non ti amano. La vita decide chi incontrerai, ma decidi tu chi rimane. La verità fa male una sola volta, le bugie fanno sempre male. Ecco perché devi valorizzare chi ti valorizza e non trattare come priorità chi ti tratta come un’opzione” sono le parole di un post che ha condiviso la donna.

La mamma di Belen non segue più Stefano De Martino su Instagram e questo è un chiaro segnale che la rottura ha coinvolto l’intera famiglia Rodriguez. Eppure qualcosa sembra muoversi a favore della coppia, visto che entrambi hanno condiviso una foto della luna con frasi nostalgiche. Sembra un chiaro segnale che sentono la mancanza l’uno dell’altro. In fondo, non è la prima volta che Belen e Stefano perdonano gli errori e decidono di riprovarci.

Forse non è ancora detta l’ultima parola, anche se alcune voci hanno svelato che la donna frequenterebbe Michele Morrone.