Can Yaman è stato ricoverato in ospedale dopo l'agognata scena del bacio in Daydreamer: le condizioni del bellissimo attore turco

La scena che tutti probabilmente aspettavano di Daydreamer è finalmente arrivata. La soap opera, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, sta facendo ascolti da urlo anche grazie all’avvenenza del suo protagonista, il bellissimo attore turco Can Yaman. Purtroppo, però, proprio l’agognato episodio del bacio con Sanem ha addirittura portato in ospedale colui che presta il volto al caliente fotografo.

Can Yaman ricoverato in ospedale

Se la scena è stata senza dubbio super romantica, il protagonista Can Yaman è dunque finito in ospedale con una broncopolmonite, dopo aver girato di notte in giardino. A raccontare il misfatto è stato il diretto interessato con un post su Instagram, dove ha commentato: “Scrivi scene con delle fontane e poi ti ritrovi in ospedale”.

Inutile dire quante siano state le fan preoccupatissime per la sua salute, ma per fortuna non si è trattato di nulla di grave. Solo pochi giorni dopo, infatti, Yaman si è subito ripreso ed è tornato nuovamente sul set.





Da “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” a “Daydreamer”, per Can Yaman questo è indubbiamente un vero e proprio momento d’oro.

Diventato infatti uno degli attori più amati del momento, pare anche essere in odore di una possibile parte nel prossimo film di Ferzan Özpetek.