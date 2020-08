Quanto guadagna Can Yaman? Il patrimonio dell’attore

Can Yaman è uno degli attori del momento, e sembra che il suo patrimonio sia davvero da capogiro.

Con il suo fisico statuario e il suo fascino indiscutibile, Can Yaman è senza dubbio uno degli attori più seguiti del momento. Classe 1989 e originario di Istanbul, l’attore ha raggiunto il successo con le soap BitterSweet – Ingredienti d’amore e Daydreamer – Le ali del sogno.

Ma a quanto ammontano i suoi guadagni?

Can Yaman: il patrimonio

In tanti si domandano a quanto ammontino gli incassi del giovane e promettente attore Can Yaman, che con la fiction Daydreamer trasmessa in Italia tutti i pomeriggi ha raggiunto ottimi ascolti (e una quantità di fan senza precedenti). Quanto abbia guadagnato per la fiction turca non è dato sapere con esattezza, ma secondo i rumor circolati sul web il patrimonio di Yaman ammonterebbe a ben 3 milioni.

Sarà vero? Oltre a recitare Yaman ha realizzato una propria linea di abbigliamento (alcuni dei capi sono quelli da lui sfoggiati proprio sul set di Daydreamer).





Prima di diventare uno degli attori turchi del momento, Yaman ha imparato a parlare fluentemente 5 lingue e dopo una laurea in giurisprudenza ha iniziato a lavorare come procuratore in praticantato.

Da sempre molto riservato per quanto riguarda la propria vita privata, Yaman sarebbe attualmente single. In passato sarebbe stato legato alla collega attrice Bestemsu Ozdemir, di 2 anni più giovane di lui. I due erano andati a convivere e sembrava che presto la storia avrebbe potuto concretizzarsi ulteriormente con le nozze, invece è naufragata a sorpresa in un nulla di fatto. In tanti sperano di vedere presto Can Yaman insieme a una nuova fiamma, ma per il momento sui social tutto tace.