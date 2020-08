Chef Rubio ha scagliato una frecciatina contro Luca Zaia, che a sua volta aveva detto la sua in merito ai centri d'accoglienza per i migranti.

Che tra Chef Rubio e la Lega non corresse buon sangue è cosa nota, e del resto su Twitter Rubio se la prende costantemente con Matteo Salvini e gli elettori della Lega. Nel suo ultimo post invece se l’è presa col governatore del veneto, Luca Zaia, per quanto da lui affermato contro i migranti.

Chef Rubio contro Luca Zaia

In tanti si sono scontrati contro Luca Zaia per quanto da lui affermato contro i migranti, e anche Chef Rubio non si è astenuto dal dire la sua in merito, lanciando una frecciatina contro il governatore del veneto. Luca Zaia aveva affermato che in Veneto comincerà la sperimentazione per il vaccino contro il Coronavirus e aveva aggiunto che “senza i centri di accoglienza degli immigrati non avremmo nuovi focolai in regione”.

Rubio non gliele ha certo mandate a dire, e nella sua frecciatina al vetriolo ha replicato: “Senza i leghisti avremmo meno nero”, insinuando dunque che molti leghisti sarebbero evasori fiscali.

Senza i leghisti avremmo meno nero pic.twitter.com/PuxgOYXr33 — Chef Rubio جبريل (@rubio_chef) August 3, 2020





In passato Chef Rubio si è apertamente scontrato contro l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini via social, spesso attirandosi contro critiche e polemiche per i toni forti da lui usati. Lo stesso Matteo Salvini aveva replicato via Tweet (come del resto da lui fatto anche contro altri personaggi, tra i tanti il rapper marito di Chiara Ferragni Fedez).