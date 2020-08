Cristina Parodi è in vacanza in Sardegna, ma sui social la polemica non si placa: le accuse degli haters contro la conduttrice e suo marito.

Cristina Parodi è stata travolta da un’ondata di critiche per aver postato sui social una foto dal mare della Sardegna (dove si trova in vacanza). La conduttrice, sposata col sindaco di Bergamo Giorgio Gori, ha presto replicato.

Cristina Parodi: le critiche e la replica

Una bufera ha travolto Cristina Parodi, che sui social ha postato una foto delle sue vacanze in Sardegna. Tra gli haters della conduttrice c’è chi non ha visto di buon occhio il fatto che lei sia partita per le vacanze mentre a Bergamo molte persone sono rimaste senza lavoro o hanno perso i loro cari. C’è anche chi ha accusato la conduttrice e suo marito, il sindaco di Bergamo, di essere andati in vacanza ” a spese dei contribuenti“.

Cristina Parodi non ha perso tempo e ha subito replicato ai commenti su questo tenore: “Bergamo sempre nel cuore così come la nostra Italia. Che tristezza deve essere avere solo pensieri malevoli verso gli altri…”





La conduttrice si è concessa un periodo di vacanza in Sardegna, e sui social ha postato alcune immagini dalle spiagge da sogno in cui ha trascorso le vacanze.

Durante l’emergenza Coronavirus – che ha visto Bergamo tra le città più colpite – Cristina Parodi ha scritto un post in difesa di suo marito, Giorgio Gori, che a suo avviso avrebbe fatto un ottimo lavoro: “Sono fiera di avere un sindaco che sta aiutando la città a risollevarsi (…) Lavora dal mattino alla sera sempre in prima linea, come se questo virus non potesse toccarlo. Sono preoccupata per lui, ma so che non potrei mai convincerlo a fermarsi”, aveva scritto la conduttrice.