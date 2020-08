L'abito con un maxi spacco sensualissimo che ha indossato Elisabetta Gregoraci a Battiti Live.

Elisabetta Gregoraci, durante la seconda puntata di Battiti Live, ha indossato un abito con un maxi spacco davvero molto sensuale. La puntata è andata in onda il 3 Agosto e ha avuto l’onore di ospitare moltissimi cantanti come Alessandra Amoroso, The Kolors, Baby K, Fedez e molti altri.

Alla conduzione Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, che ha incantato tutto il pubblico con il suo meraviglioso vestito.

L’abito di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci, che si è scagliata contro le fake news, riesce sempre a colpire il pubblico con i suoi outfit sempre originali e spesso molto sensuali.

Quest’anno, oltre alla sensualità, ha scelto anche l’eleganza, con degli abiti lunghi davvero bellissimi. Durante la seconda puntata di Battiti Live, registrata ad Otranto, la Gregoraci ha indossato un vestito blu elettrico con lo scollo a cuore di un tessuto drappeggiato sulle spalle e in vita, per ottenere un effetto intrecciato. L’abito era formato da una lunga gonna plissetta resa molto più sensuale da due maxi spacchi frontali che hanno svelato la presenza di una culotte sotto il bustino.

Si tratta di un abito di Elisabetta Franchi e costa 567 euro.





Anche durante la prima puntata di Battiti Live Elisabetta Gregoraci, che si tiene in forma grazie a Michelle Hunziker, ha colpito il pubblico con il suo stile romantico.

Ovviamente non ha rinunciato alla scollatura e alla minigonna. Il suo primo look era firmato Philosophy di Lorenzo Serafini ed era formato da abito bustier con minigonna vaporosa, decorato con fiori e pois. Intanto ha deciso di cambiare stile, abbandonando il romantico e scegliendone uno un po’ più rock.