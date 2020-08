Alcune recenti indiscrezioni hanno rivelato il probabile nome del compagno di Francesca Fialdini: ecco chi sarebbe il fortunato fidanzato

Francesca Fialdini sembra essere felicemente fidanzata da diverso tempo. Nelle più recenti interviste, la solare conduttrice Rai non ha mai fatto mistero di stare vivendo una storia d’amore importante nonché molto passionale. La 40enne toscana non ha però mai nemmeno rivelato il nome del fortunato, forse per proteggerne la privacy.

Tuttavia, nelle ultime ore, alcune indiscrezioni raccolte da un noto portale di gossip hanno diffuso il nome del probabile fidanzato dalla padrona di casa di Da noi… a ruota libera.

Francesca Fialdini: svelato il nome del fidanzato

Il fortunato compagno della Filadini dovrebbe dunque essere Milo, un odontoiatra di Lecco che la bionda presentatrice conosce da diversi anni. Francesca sarà quindi tornata fra le braccia di un ex, mai dimenticato del tutto? L’indizio più evidente arriva direttamente dai social network, come ben si può vedere dal profilo Facebook dello stesso Milo, dove compare la scritta“fidanzato ufficialmente con Francesca Fialdini”.





L’inizio della loro storia è peraltro fissato al 2009, dunque potrebbe essere una relazione che va avanti da oltre un decennio. Dopo questi rumors, i diretti interessati usciranno allo scoperto? Di recente, ad ogni modo, Francesca Fialdini ha anche svelato la sua voglia di diventare mamma e di creare la propria famiglia, dopo aver finalmente raggiunto il successo nel lavoro.

Quello con Milo pare dunque un rapporto stabile: sarà lui l’uomo giusto con il quale pensare alle nozze e ai figli?