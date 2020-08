Chi è Giusi Battaglia, protagonista di “Giusina in Cucina”? La giornalista e mamma di due gemelli ha creato dal nulla il nuovo successo televisivo

Durante la quarantena da coronavirus, molti italiani hanno riscoperto la passione per la cucina. Ma a farla diventare uno nuovo show televisivo ci ha pensato Giusi Battaglia, che con la sua passione e il solo ausilio di due smartphone ha dato vita a un nuovo format televisivo di grande successo.

Il programma dedicato alla cucina, a quella palermitana in particolare, si intitola “Giusina in Cucina” e va in onda su Food Network. Qui spesso vediamo la cuoca insieme al marito Sergio nelle vesti di cameraman; la coppia ha anche due figli gemelli e il cane Nebbia.

Giusi Battaglia ha una laurea in Giornalismo e Uffici stampa presa a Palermo, ma poi si è trasferita a Milano. Nella città lombarda ha fondato un’omonima agenzia di comunicazioni, collaborando con personaggi noti dello spettacolo. Lontana dal pensare di diventare lei stessa la protagonista di un programma tv, il suo “Giusina in Cucina – Gusto e tradizione palermitana” ha invece scombussolato le carte. Nel nuovissimo format culinario Giusi presenta dunque i piatti tipici della Sicilia, imparati da piccola sotto la supervisione della mamma.