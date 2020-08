Luca Onestini, lo scherzo delle Iene: “Mi hanno stravolto”

Ivana Mrazova ha organizzato con Le Iene uno spietato scherzo al suo fidanzato, Luca Onestini.

Luca Onestini ha rivelato via social di esser stato vittima di uno scherzo delle Iene. In passato l’ex gieffino aveva fatto a sua volta uno scherzo alla fidanzata Ivana Mrazova, che stavolta gli avrebbe dato a sua volta pan per focaccia.

Luca Onestini, lo scherzo delle Iene

A quanto pare Luca Onestini non avrebbe vissuto molto bene uno scherzo organizzato dalle Iene e di cui è stato vittima. L’ex gieffino si stava godendo un piacevole pomeriggio di mare con la fidanzata Ivana Mrazova ed alcuni amici, quando la giornata gli sarebbe andata di “traverso” per via dello scherzo orchestrato dalle Iene (che, come tutti i loro scherzi, avranno organizzato un tranello spietato).

In passato lo stesso Onestini aveva organizzato uno scherzo con Le Iene di cui era stata vittima la sua fidanzata, Ivana Mravoza, a cui aveva fatto credere di averla tradita con la sua personal trainer. Cosa avrà orchestrato la modella per vendicarsi? I due stanno insieme da ben 3 anni (cioè da quando si sono incontrati per la prima volta nella casa del Grande Fratello Vip) e da allora sono più uniti che mai.





“Una bella giornata di sport, il Sole alto e un’ottima compagnia.. peccato solo non avessi fatto i conti con la @redazioneiene🤣 che ovviamente mi ha stravolto la giornata”, ha raccontato Luca Onestini rivelando che molto presto lo scherzo verrà mandato in onda.