Manila Nazzaro parteciperà al Gf Vip 5? Tutte le novità lavorative dell'ex Miss Italia, attuale compagna di Lorenzo Amoruso

Tra le novità del Grande Fratello Vip spicca il nome di Manila Nazzaro, che ha dimostrato grande maturità e indipendenza durante l’ultima fortunata edizione di Temptation Island. Il suo messaggio di donna forte e decisa ha raggiunti milioni di telespettatori, rappresentando senza dubbio un esempio per molte donne che hanno seguito con passione lo show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia.

In una recente intervista, Manila si è dunque soffermata sul suo futuro professionale, lasciando intendere che non rinuncerebbe, nel caso, al Grande Fratello Vip 5. Dopo il grande successo a Temptation Island, è dunque altamente probabile che Alfonso Signorini non si lasci sfuggire un personaggio come lei.

Manila ha anche raccontato che pure il suo amato compagno Lorenzo Amoruso, ex popolare calciatore, ha ricevuto diverse proposte. Il sogno dell’ex Miss Italia sembra tuttavia essere quello di poter lavorare con Maria De Filippi. La nota conduttrice Mediaset ne terrà conto in qualche modo?