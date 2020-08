Manila Nazzaro dopo Temptation Island è stata nuovamente attaccata dal suo ex marito, che ha lanciato una nuova frecciata su Instagram.

Manila Nazzaro, dopo Temptation Island, è stata nuovamente attaccata dal suo ex marito. La compagna di Lorenzo Amoruso ha portato avanti un percorso impeccabile all’interno del reality ed è stata una delle concorrenti più apprezzate di questa edizione, anche grazie alle sue perle di saggezza.

L’ex marito Francesco Cozza, ex calciatore, non ha apprezzato quello che l’ex Miss Italia ha raccontato del loro matrimonio e le ha lanciato più di una frecciata su Instagram.

Manila Nazzaro dopo Temptation Island

Temptation Island è ormai finito ma i protagonisti fanno ancora parlare di loro. Francesco Cozza, ex marito di Manila Nazzaro, ha pubblicato un post con una frase molto particolare, che sembra proprio una frecciata per la ex moglie.

“Pensa prima di sparare. Pensa, prima di dire di giudicare” ha scritto Cozza. Si tratta del testo di una canzone, ma il riferimento sembra molto chiaro. Non è la prima volta che Cozza lancia una frecciata alla Nazzaro, visto che l’ultima volta ha usato l’hashtag “le bugie hanno le gambe corte”, che tutti hanno interpretato come un messaggio alla ex.

Manila Nazzaro è stata sposata con Francesco Cozza per dodici anni e i due hanno avuto due figli. L’ex calciatore sembra molto arrabbiato per il racconto che ha fatto la sua ex moglie. La donna ha raccontato di aver scoperto da Instagram che il marito aveva un’altra famiglia. Per questo la Nazzaro ha avuto difficoltà nel fidarsi di altri uomini. Ora la donna è felice con Lorenzo Amoruso e insieme hanno intenzione di fare passi avanti e progetti importanti.