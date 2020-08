Marco Senise, ex fiamma di Antonella Elia, ha deciso di parlare di Pietro Delle Piane e della loro partecipazione a Temptation Island.

Marco Senise, ex fiamma di Antonella Elia, ha commentato la sua storia con Pietro Delle Piane e la loro partecipazione a Temptation Island. La storia d’amore tra Antonella e Pietro sembra essere finita, nel peggiore dei modi. Durante il percorso nel reality l’uomo ha umiliato la showgirl in tutti i modi, usando spesso parole molto pesanti e arrivando a baciare una tentatrice.

Un atteggiamento che è stato molto criticato e che ha messo fine alla loro relazione, anche se Antonella Elia sembra essere particolarmente combattuta.

Marco Senise, ex di Antonella Elia

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono chiusi nel silenzio, dopo la partecipazione a Temptation Island, che ha messo fine alla loro relazione. A parlare di loro, durante un’intervista per la rivista “NuovoTv”, è stato Marco Senise, ex volto di Forum ed ex fiamma della showgirl.

“Il suo Pietro è indifendibile, eppure torneranno insieme!” ha spiegato Senise, pienamente convinto di quello che ha detto. “Avrebbe fatto meglio ad ammettere la cosa e chiedere scusa ad Antonella Elia” ha aggiunto, in merito al presunto bacio.





Marco Senise è sicuro che i due torneranno insieme, ma ha voluto dire il suo parere sulle brutte parole usate da Delle Piane.

“Se una donna a 56 anni non è diventata madre non puoi fargliene una colpa. Dire che lei tra dieci anni finirà a vivere in un ospizio è davvero di basso livello” ha dichiarato Senise. L’umorismo è convinto che “lui stia con lei per farsi notare“. Non è mancata la frecciata direttamente a Pietro Delle Piane: “Lui chi è? Io non l’ho mai visto questo signore“.