Monica Setta è stata presa di mira sul web per via di un presunto ritocchino di troppo: la replica della giornalista alla foto incriminata

Anche Monica Setta ha ceduto alla tentazione dei ritocchini con Photoshop? In vacanza a Monopoli in Puglia, l’ex padrona di casa di Uno Mattina in Famiglia si è difatti trovata nel mirino del web per alcune “geometrie sospette” presenti in una foto condivisa su Instagram.

La replica della professionista brindisina è così giunta in breve tempo e sempre con la solita ironia che la contraddistingue.

Monica Setta: la replica autoironica

“Alla conturbante Monica Setta è partito un Photoshop avverso a ogni legge di gravità e principio anatomico”. Così ha scritto un noto giornalista di un altrettanto arcinoto portale di gossip, precisando peraltro come nello scatto in questione il tronco non sembri armonizzato con lo stacco di coscia.

Al centro del pettegolezzo si situa dunque la strana forma della gamba della giornalista 55enne. Non sottraendosi dal replicare, senza tuttavia confermare o smentire, la conduttrice ha scritto: “Purtroppo lo stacco di coscia è andato via da anni”. Autoironia e asfaltamento allo stato puro.