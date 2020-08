Nicola Vivarelli, messaggio per Gemma: la dama è ancora assente

Nicola Vivarelli lancia un messaggio per Gemma Galgani, che è sempre assente.

Nicola Vivarelli, che è stato visto con un’altra donna, ha lanciato un messaggio per Gemma Galgani sul suo profilo Instagram. La donna è ancora assente nella vita di Nicola e quello che sembrava l’inizio di una bella storia d’amore è finito sul nascere.

Dalle parole di Nicola si capisce che qualcosa con la Galgani si è spezzato e che il rapporto non è più lo stesso. Non è la prima volta che il ragazzo fa intendere che le cose non stanno andando per il verso giusto. Gemma è molto lontana da lui e c’è già chi pensa che sia una tattica per tornare a Uomini e Donne a settembre e ricominciare da dove erano rimasti.

Il messaggio di Nicola Vivarelli

“Mia madre una volta mi ha detto ‘Una persona che ti apprezza non si metterebbe mai nella condizione di perderti‘” sono le parole che Nicola Vivarelli ha condiviso sul suo profilo Instagram. Sembrano proprio rivolte a Gemma Galgani, visto che il ragazzo aveva già manifestato diverse perplessità sul loro rapporto. Anche nei commenti in risposta ai suoi follower Nicola aveva fatto capire che non aveva più visto e sentito la Galgani e che le cose non stavano andando per il verso giusto.





Gemma Galgani, intanto, ha scelto di percorrere la strada del silenzio. Non ha voluto commentare le dichiarazioni del giovane cavaliere e non ha chiarito ai suoi fan come stanno realmente le cose. Si sono completamente perse le tracce della Dama più famosa del Trono Over e se da un lato ci sono persone che pensano abbia bisogno di tempo, dall’altro ci sono persone convinte che sia una strategia per riprendere il rapporto in trasmissione.