Raffaella Mennoia, operazione alla tiroide: il racconto

Raffaella Mennoia ha deciso di parlare della sua operazione alla tiroide e di come tutta la sua vita sia profondamente cambiata.

Raffaella Mennoia, che ha svelato novità su Temptation Island, ha condiviso un post su Instagram in cui ha parlato dell’operazione alla tiroide a cui si è dovuta sottoporre due anni fa. La Mennoia è una delle figure principali della redazione di Uomini e Donne, un vero e proprio braccio destro per Maria De Filippi.

Con il tempo il pubblico ha imparato a conoscerla e ad affezionarsi a lei, nonostante stia dietro le quinte. La donna è molto attiva sui social network e ama moltissimo tenersi sempre in contatto con tutti i suoi follower.

L’operazione alla tiroide di Raffaella Mennoia

Sul suo profilo Instagram, Raffaella Mennoia, che ha commentato un post di Francesco Monte, ha deciso di condividere un post che ha colpito tutti. La redattrice di Uomini e Donne ha voluto ricordare un periodo particolarmente delicato della sua vita, quando ha subito un’operazione alla tiroide. La donna ha voluto dare qualche consiglio a tutti coloro che la seguono. “Esattamente due anni fa ho subito un’operazione che in parte ha cambiato molto della mia vita…tutto quello che posso dirvi è di non concedere alle mille distrazioni della vita di allontanarvi da voi” ha scritto la donna.





Raffaella Mennoia ha consigliato a tutti di pensare a se stessi e di non sprecare troppo tempo a rincorrere le persone che non vogliono stare insieme, perché il tempo è davvero prezioso. “Sbagliate se volete ma ricordatevi che il tempo è la vostra vita.

Non sprecatela per chi non vi ama.” ha scritto la redattrice di Uomini e Donne. La donna ha aggiunto anche di tenere sempre sotto controllo la propria salute. Le sue parole hanno toccato tutti. Tra i tanti commenti c’è stato anche quello di Manila Nazzaro, che in passato ha subito un’operazione alla tiroide e che capisce bene cosa significa.