Lorella Cuccarini e Silvio Testi sono sposati da 29 anni e rappresentano una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo

Sono senza dubbio una delle coppie più solide della tv e dello spettacolo in generale. Parliamo della storia d’amore tra Lorella Cuccarini e il marito Silvio Testi, che celebrano quest’anno il loro 29° anniversario di matrimonio. Attraverso un post pubblicato su Instagram, i due hanno dunque ribadito tutta la loro gioia ai fan, supportati anche dall’emozione dei figli, e in special modo di Chiara, che li ha ripresi in un video mentre si scambiano coccole durante una cena.

Se “le chiamano nozze di granito, cosa vorrà dire?”, si chiede Lorella Cuccarini nell’ultimo post sui social, per poi rivolgere il proprio ringraziamento a tutti per gli auguri ricevuti. La showgirl e Silvio Testi sono convolati a nozze precisamente il 3 agosto 1991.

Lui è un produttore discografico e televisivo il cui vero nome è Silvio Capitta, proprietario della Triangle Production. Dal loro amore sono nati ben 4 figli, come sanno bene i fan della più amata dagli italiani.





Silvio Testi è nato a Viterbo il 31 marzo 1954 ed è laureato in Giurisprudenza.

Dopo gli studi ha esordito nel settore dell’industria discografica, producendo brani per Heather Parisi cementandone la fama sul piccolo schermo. Poi è arrivato l’incontro con la Cuccarini e da lì la sua vita ha preso una vera e propria svolta.