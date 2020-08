A distanza di un mese dall’incidente in barca a Capri, Simona Izzo ha raccontato di non essere ancora in grado di muoversi liberamente

È passato circa un mese dall’incidente in barca a Capri di cui Simona Izzo è rimasta vittima suo malgrado. Nonostante le quattro settimane trascorse dal fattaccio, l’attrice e produttrice romana ha tuttavia rivelato di non essere ancora riuscita a recuperato del tutto le sue capacità motorie.

È di poche ora fa il post pubblicato dalla donna sul suo profilo Instagram, accompagnato da una didascalia esplicativa, dove la si vede seduta su un montascale elettrico. Simona ha poi condiviso sui social anche un video dove mostra in che modo dovrà salire le scale per ancora un altro mesetto buono.

La stessa Simona Izzo aveva raccontato dell’incidente in barca durante la sua recente vacanza nella splendida isola partenopea insieme al popolare marito Ricky Tognazzi. “Stampella e sospetta frattura delle costole. Passavo dal tender allo yacht di un amico. La crew non mi ha buttato neanche un salvagente”. La professionista ha precisato di aver avuto molta paura, oltre al timore vero di aver battuto la schiena in modo serio.