Sirius ha una nuova donna e ha tradito Gemma?. L’indiscrezione di Amedeo Venza.

Nicola Vivarelli, meglio conosciuto come Sirius, è stato certamente uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Come i ben informati ricordano, il ragazzo di 26 anni, è arrivato nel programma di Maria De Filippi con l’intenzione di corteggiare la famosa Gemma Galgani.

Tra i due, sin da subito, era nata una fortissima intesa tanto che hanno continuato a sentirsi anche fuori dal programma di Canale 5. Nel corso della permanenza ad Uomini e Donne, però, non sono mancate le critiche da parte del pubblico e degli opinionisti in studio. A molti non tornava il fatto che un ragazzo di 26 anni potesse innamorarsi di una donna di 70 anni. In barba alle critiche, Gemma e Nicola sono usciti insieme dal dating show.

La loro relazione, però, sembra essere arrivata ad un punto di non ritorno e loro strade si sarebbero divise. Ed è proprio in queste ore che, il famoso blogger Amedeo Venza ha lanciato una clamorosa indiscrezione. Stando alle sue informazioni, infatti, Sirius avrebbe già un’altra donna con cui si sta frequentando.

Sirius ha un’altra donna?

La storia d’amore tra Gemma e Nicola quindi, sembrerebbe essere definitivamente tramontata. “Nicola ha dimenticato Gemma ed è spesso in gira con una nuova donna accanto”. Così ha scritto Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. Insomma, una rivelazione davvero clamorosa. Non è finita qui. Sempre secondo Amedeo, la donna con cui Nicola è entrato in un bar sarebbe completamente differente da Gemma. È mora e la sua età non supererebbe nemmeno i trenta anni.

Bisognerà aspettare l’inizio di Uomini e Donne per capire come stanno realmente le cose.