Taylor Mega non vuole avere segreti con i suoi fan: l'influencer ha annunciato l'uscita del suo primo libro, dove ha raccontato tutta se stessa.

L’influencer 26enne Taylor Mega ha annunciato via social l’uscita del suo primo libro, intitolato La bambina non c’è più. In passato il noto volto TV ha raccontato pubblicamente gli episodi difficile del suo passato (come la dipendenza da droghe) e ora chi vorrà saperne di più potrà leggere il volume.

Taylor Mega: il libro

Come Giulia De Lellis e Giulia Salemi prima di lei, anche Taylor Mega ha deciso di scrivere un libro per raccontare se stessa e la propria storia. Il volume s’intitola La bambina non c’è più, ed è possibile preordinarlo online. “Ci sono storie da cui non puoi nasconderti. Tutte le mie verità”, ha affermato l’influencer, fidanzata col leader della Dark Polo Gang Tony Effe.

Sui social Taylor Mega non ha lesinato anche racconti intimi del suo passato, che certamente saranno presenti nel libro: in passato l’influencer ha rivelato di esser stata dipendente dalle droghe e ha anche confessato di aver pensato al suicidio.







Oggi l’influencer sembra aver trovato finalmente la serenità accanto al leader della Dark Polo Gang Tony Effe, da cui per un breve periodo era stata separata.

Sui social i due non mancano di condividere con i fan i loro baci bollenti e i dettagli della loro vita privata (dettagli intimi compresi!).