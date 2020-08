Dopo più di un mese dalla fine di Temptation Island arrivano nuove indiscrezioni sul rapporto tra Valeria e Ciavy.

Dopo Temptation Island arrivano nuove segnalazioni sulla coppia formata da Valeria e Ciavy. Il loro percorso all’interno della trasmissione è stato molto particolare e difficile. Ciavy è stato molto esuberante fin dal primo giorno, mentre Valeria si è lentamente avvicinata al tentatore Alessandro Basciano.

La coppia aveva dei problemi molto seri già prima di entrare nella trasmissione, tanto che durante l’ultimo falò di confronto la ragazza ha deciso di lasciare il suo fidanzato e di uscire da sola.

Valeria e Ciavy dopo Temptation Island

Valeria e Ciavy sono usciti separati da Temptation Island. Il loro falò di confronto è stato molto intenso, tanto che Filippo Bisciglia è dovuto intervenire per cercare di calmare il ragazzo. Ciavy non ha accettato che la sua fidanzata si sia avvicinata così tanto a Basciano e l’ha riempita di insulti. Eppure, aveva detto lui per primo che non era più innamorato di lei. A differenza sua, Valeria è entrata in trasmissione che era sicura del suo sentimento, ma poi ha scoperto cosa significa essere libera e pensare a se stessa e si è ricreduta.





La segnalazione, però, porta una grande delusione a tutti coloro che hanno seguito il programma e sostenuto Valeria fino all’ultimo. Sembra, infatti, che i due siano tornati insieme. Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, sembra proprio che la coppia sia tornata insieme, nonostante la Liberati abbia confessato nell’incontro con Bisciglia di non essere più innamorata.

A dimostrazione di questa tesi ci sono due foto: una ritrae Ciavy appoggiato alla sua macchina, l’altra ritrae Valeria dentro una macchina. L’automobile sembra essere la stessa e questo potrebbe davvero confermare che si frequentano di nuovo.