Vittorio Sgarbi sbotta a Ogni Mattina: ‘Sei una nullità’

Vittorio Sgarbi sbotta durante una puntata di Ogni Mattina e se la prende con il giornalista Alessio Poeta.

Vittorio Sgarbi sbotta ancora una volta in diretta durante una puntata di Ogni Mattina, programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola su TV8. Sappiamo che per il critico d’arte mantenere la calma non è sempre facile e già in diverse occasioni ha perso la pazienza in diretta, litigando con le persone che si è trovato di fronte.

Anche in questa occasione Sgarbi ha dato libero sfogo a tutta la sua rabbia e al risentimento nei confronti di un giornalista che ha commentato il suo intervento.

Vittorio Sgarbi sbotta a Ogni Mattina

Vittorio Sgarbi, che è andato in Vespa senza casco, non è riuscito a controllarsi e ha perso la pazienza durante un’intervista in diretta in una puntata di Ogni Mattina. Nello studio è calato il gelo ma i conduttori hanno cercato in tutti i modi di riportare la calma e di andare avanti con la trasmissione.

Il diverbio è nato tra il critico d’arte e il giornalista Alessio Poeta, durante un dibattito in cui si parlava del mondo femminile. “Se penso che con le tasse che pago contribuisco al suo stipendio, cambierei Paese” ha commentato Poeta, che non ha condiviso per niente le posizioni di Sgarbi.

“Ma tu chi c…o sei? Sei qua a fare polemica apposta, ti stai agitando per dire stupidaggini col cervello inesistente che hai. Sei una nullità. Lo stipendio di cui parli non lo paghi tu. Capra assoluta” ha prontamente risposto Vittorio Sgarbi, che si è subito scaldato. Adriana Volpe ha cercato di calmare gli animi, ma non ci è riuscita. Ci ha provato il collega Alessio Viola, che però ha scatenato un’altra reazione di Sgarbi, che si è scontrato anche con lo Chef Rubio.

“Ma tu te lo meriti lo stipendio? Ma che conduttore sei? Perché te lo meriti se sei un conduttore del c…o. Farete un po’ più di ascolti rispetto a quello che fate di solito, vi restituisco quello che mi avete dato” ha commentato il critico.