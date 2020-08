Oggi Alena Seredova e Gigi Buffon sono riusciti a trovare un equilibrio, ma per la modella scoprire il tradimento di lui non fu affatto facile.

Quando Alena Seredova ha scoperto il tradimento del suo ex marito Gigi Buffon con Ilaria D’Amico, non ha fatto annunci clamorosi né ha gridato a mezzo stampa il suo dolore e la sua rabbia. La modella, che nel corso del tempo è riuscita a trovare un equilibrio col padre dei suoi due figli maggiori, ha rivelato i dettagli riguardanti la rottura.

Alena Seredova, l’addio Buffon

Alena Seredova non ha fatto segreto di aver scoperto l’adulterio di Buffon nei suoi confronti nel peggiore dei modi: vide le fotografie sui settimanali di gossip che ritraevano il portiere con quella che è la sua attuale compagna, Ilaria D’Amico. Alena Seredova preferì vivere il dispiacere di quella separazione in assoluto silenzio e oggi che ha finalmente ritrovato la felicità accanto ad Alessandro Nasi, ha raccontato ulteriori dettagli sulla vicenda.

All’epoca la modella venne lodata per la maturità con cui gestì la situazione (cosa per cui lo stesso Buffon l’ha pubblicamente ringraziata) e all’epoca le venne attribuita la frase: “Si è innamorato, che ci posso fare”. La modella ha affermato di non ricordare di aver pronunciato quella frase, ma oggi (a 6 anni di distanza dal divorzio) ha confermato che le cose andarono proprio così: “È una frase che non penso di aver detto, ma lo penso”, ha affermato la showgirl.





Dopo aver scoperto il tradimento Alena Seredova cercò il modo di andare via dalla casa che aveva condiviso con Buffon portando con sé i due figli, David Lee Buffon e Louis Thomas Buffon, che oggi hanno ottimi rapporti col padre.

La showgirl ha avuto un’altra figlia, Vivienne Charlotte, nata dall’amore per Alessandro Nasi.