Storia finita tra Andrea Iannone e Cristina Buccino: la modella è volata da sola in Sardegna, e il pilota è di nuovo single.

Liaison al capolinea tra Andrea Iannone e Cristina Buccino: una fonte vicina all’ex coppia ha rivelato che si sarebbero lasciati, e la modella è partita da sola per la Sardegna dove starebbe trascorrendo le vacanze estive attorniata da spasimanti.

Andrea Iannone e Cristina Buccino lasciati

Sarebbe durata meno di un battito di ciglia la liaison tra Andrea Iannone e Cristina Buccino: i due, stando a una fonte a loro vicina, si sono definitivamente detti addio. La modella è partita da sola per la Sardegna, e sui social sta ottenendo il pieno di like con i suoi scatti da urlo. Iannone, reduce della terza rottura in poco tempo, si starebbe concedendo un periodo per riflettere in totale solitudine.





L’ex pilota di Moto Gp negli ultimi anni è stato a lungo legato alla showgirl Belen Rodriguez, che lo ha lasciato per tornare col suo ex marito (Stefano De Martino, storia anch’essa naufragata). A seguire c’è stata una liaison con Giulia De Lellis, che pure ha deciso di tornare col suo ex (Andrea Damante).

Dopo la fine delle due storie d’amore sono tanti i flirt veri o presunti attribuiti a Iannone, ma quello con Cristina Buccino è senza dubbio quello diventato maggiormente insistente. I due non hanno mai confermato o smentito le notizie in merito, e i fan sono in attesa di saperne di più. Il 2021 sarà un anno maggiormente fortunato per quanto riguarda l’amore per Andrea Iannone? Chissà.