Antonella Elia è stata paparazzata in vacanza con Pietro Delle Piane, ma è apparsa distaccata e fredda nei confronti dell'ex compagno

Se a Manila Nazzato e Lorenzo Amoruso Temptation Island ha portato bene, per Antonella Elia e Pietro Delle Piane non si può dire la stessa cosa. A causa del comportamento dell’attore nei confronti della tentatrice Beatrice, la coppia è infatti uscita separata dal falò di confronto finale.

Tuttavia il cosentino è subito sembrato pentito dai suoi atteggiamenti, intenzionato a ritornare immediatamente insieme alla sua ex.

Antonella Elia distaccata e fredda

Antonella e Pietro hanno affrontato un percorso doloroso, tanto che ora il loro riavvicinamento sembra decisamente arrancante. Stando infatti agli ultimi scatti pubblicati da “Chi”, i due sono stati sorpresi durante una giornata in spiaggia a Santa Severa, sul litorale laziale. Antonella è stata dunque fotografata con uno sguardo serio, mentre sembrava non degnare d’attenzione il suo ex, che la seguiva ovunque.





Concedendosi un bagno in mare a distanza, la Elia è apparsa intenta ad ammirare il paesaggio, pur di non incrociare lo sguardo del compagno “fedifrago”. Stessa storia anche sotto l’ombrellone, dove Antonella ha risposto freddamente ai tentativi di Pietro per riconquistarla con arie e movenze tenere.

Come si evolverà questa imbarazzante situazione? Quel che è certo, come ha precisato la stessa showgirl piemontese in una sua recente dichiarazione, è che sarà lei a decidere il meglio per sé stessa.