Belen spietata, l’amica di Gianmaria: “È venuto a piangere da me”

Fine dell'amore tra Belen e Gianmaria Antinolfi: l'imprenditore ha cercato conforto in una sua ex, che lo avrebbe visto piangere.

La storia tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi si è conclusa in un nulla di fatto dopo appena un paio di settimane dal loro primo avvistamento, e un’ex fiamma dell’imprenditore ha rivelato che lui sarebbe tornato da lei piangendo.

Belen: l’amica di Antinolfi

Un’ex fidanzata di Gianmaria Antinolfi rimasta sua amica, ha confessato che l’imprenditore sarebbe rimasto a dir poco “scottato” da Belen Rodriguez, la quale avrebbe messo fine alla liaison con lui dopo appena un paio di settimane. Secondo i rumor in circolazione quello di Belen potrebbe esser stato solamente un tentativo di attirare l’attenzione di Stefano De Martino, causando la sua gelosia (le sue foto del bacio a Gianmaria Antinolfi sono rimbalzate sulle principali testate) ma per il momento la verità sulla vicenda non è data sapere.





“Era affranto, è venuto a piangere da me. Lo conosco, ci proverà ancora con lei”, ha dichiarato l’ex fiamma di Gianmaria Antinolfi. Dopo esser stati avvistati insieme a Capri e poi a Ibiza, i due si sarebbero lasciati e Belen è partita per le vacanze “da mamma single” col figlio Santiago.

Nessun segno di un rappacificamento con Stefano De Martino, esclusi due post molto simili postati sui social (e in cui i due sembravano comunicare in maniera simbolica). Per il momento la showgirl non ha rivelato cosa la avrebbe spinta a lasciare De Martino, ma secondo i rumor alla base della rottura ci sarebbe un tradimento da parte del ballerino (forse quello da tutti vociferato con Alessia Marcuzzi? Chissà).