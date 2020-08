Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in crisi? Tutte le indiscrezioni sulla coppia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in crisi? Probabilmente stanno solo passando un momento no nella loro storia d’amore. In questi giorni i due stanno facendo le vacanze separate. Lui è in Trentino, mentre lei in Toscana con la sua famiglia.

Molti fan si chiedono cosa stia succedendo, soprattutto tenendo conto che che non c’è più traccia della coppia sui social, cosa che non era mai accaduta prima. La sorella di Belen e lo sportivo non hanno ancora smentito o confermato la crisi.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Le voci sulla presunta crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che hanno ricevuto diverse critiche, non si fermano. Il Vicolo Delle News ha spiegato che probabilmente hanno scelto di fare le vacanze lontani a causa di una brutta lite.

Probabilmente non è un bellissimo periodo per la coppia. Il loro rapporto è sempre andato a gonfie vele e i due sono sempre stati molto innamorati, fin da quando si sono conosciuti al Grande Fratello Vip. I rumors sono passati dalla presunta gravidanza di Cecilia, alla rottura della coppia.

Sia la Rodriguez che Moser hanno deciso di rimanere in silenzio, senza svelare ulteriori dettagli sulla loro relazione, nonostante siano entrambi molto attivi sui social network. La donna è stata molto vicina alla sorella Belen, che ha dovuto affrontare la separazione da Stefano De Martino. In questo momento è insieme alla sua famiglia, lontana da Ignazio. Secondo i fan questo è un chiaro segnale che le cose tra i due non stanno andando per il verso giusto.