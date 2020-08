Luigi Favoloso ha donato l'anello di fidanzamento a Elena Morali: il costo del gioiello è esagerato.

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso sono convolati a nozze a Zanzibar (con una cerimonia che non ha valore legale in Italia) in attesa di che i tempi siano perfetti per celebrare il loro secondo, ufficiale, matrimonio anche nella loro terra Natale.

Nell’attesa sembra che Favoloso abbia regalato all’ex fidanzata di Scintilla un prezioso anello di fidanzamento…

Luigi Favoloso e Elena Morali: l’anello

Le malelingue avevano dato la coppia formata da Luigi Favoloso ed Elena Morali per spacciata, già sul nascere. I due invece contro ogni aspettativa continuato a stare insieme e a sembrare più uniti che mai: a giugno si sono sposati a Zanzibar con una cerimonia romantica, sulla spiaggia, trasmessa in diretta tv.

Presto hanno promesso che convoleranno a nozze anche in Italia, e a quanto pare l’ex compagno di Nina Moric avrebbe messo al diro della bella Morali un prezioso anello: secondo i rumor vi sarebbe incastonato Rubino circondato da diamanti dal valore di ben 18mila euro. Sarà vero? Per il momento Elena Morali non lo ha mostrato ai fan, in attesa di dettagli.



La storia tra i due è stata discussa e criticata: lei avrebbe dovuto convolare a nozze con l’ex compagno, Scintilla (lasciato a un passo dall’altare) lui invece è stato al centro di un’accesa querelle con Nina Moric, che alla fine ha sporto denuncia per le presunte violenze subite dall’ex gieffino (la modella ha mostrato in diretta tv i lividi). A quanto pare tra Elena Morali e Favoloso tutto procederebbe per il meglio, e chissà se presto i due manterranno la promessa data ai fan convolando a nozze anche in Italia.