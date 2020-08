Apertasi in una recente intervista, Eleonora Daniele ha rivelato che dopo essere diventata mamma vuole ore prendere la seconda laurea in psicologia

Eleonora Daniele si è raccontata nella sua nuova vita da mamma in una recente intervista a un noto settimanale di attualità. La conduttrice di Storie Italiane, insieme al marito Giulio Tassoni, è letteralmente al settimo cielo per la nascita di Carlotta, che secondo le sue parole sta crescendo benissimo.

Quando è nata, la piccola pesava poco più di 4 chili, ma adesso ha già superato i 6. “Mangia con appetito, assomiglia a me quand’ero piccola, ma è molto più piena di quanto fossi io”.





Eleonora Daniele pronta alla seconda laurea

Eleonora ha quindi svelato che la primogenita ha in realtà tre nomi: Carlotta, come la nonna materna della Daniela, Emanuela come la suocera e Pia perché è nata il 25 maggio, giorno dedicato a san Pio da Pietrelcina.

Eleonora Daniele è dunque super innamorata di Carlotta, ma per il momento non ha intenzione di dare una sorellina o un fratellino alla piccola.

La conduttrice sa infatti di dover fare i conti con il tempo, tanto più che a settembre riprenderà i suoi impegni lavorativi in Rai. Al momento la sua giornata è comunque scandita dai ritmi della bambina, anche se trova il tempo di studiare per prendere la seconda laurea in psicologia.