Un importante traguardo per la figlia di Milly Carlucci, Angelica Donati, eletta presidentessa dell'associazione nazionale costruttori edili.

Angelica Donati, figlia 34enne di Milly Carlucci e di Angelo Donati, è la prima donna a ricevere la carica istituzionale di presidentessa dell’Associazione nazionale costruttori edili nel Lazio.

Milly Carlucci: la figlia Angelica

Bella e in gamba come sua mamma Milly Carlucci, Angelica Donati ha ricevuto un importante onore (e conquistato un record, visto che è la prima donna a ricoprire il ruolo): è stata eletta presidentessa dell’Associazione nazionale costruttori edili nel Lazio.

Classe 1986, la giovane vanta un curriculum con importanti esperienze nel campo dell’edilizia sia in Italia sia all’estero, e dopo essere stata eletta come presidentessa ha dichiarato:

“Sono onorata di ricoprire questo incarico. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, è essenziale investire sul futuro delle nostre aziende per far ripartire il Paese. Con la mia squadra lavoreremo non solo per promuovere le istanze del nostro settore nel Lazio, ma anche per fare rete, condividere le best practice e stimolare l’innovazione delle nostre imprese.”

Sui social sua mamma Milly non ha dedicato nessun messaggio alla figlia per il grande onore ricevuto, e del resto per quanto riguarda la sfera privata la conduttrice ha sempre preferito mantenere la massima discrezione, ed è fuor di dubbio che lei e Angelica abbiano “festeggiato” in privato questo importante successo.

Oltre ad Angelica la conduttrice e suo marito Angelo Donati sono genitori anche di Patrick, nato nel 1991.