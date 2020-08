Giorgio Mastrota, nozze rinviate: “Non abbiamo fretta”

Giorgio Mastrota ha deciso di rinviare le sue nozze a causa delle restrizioni imposte per l'emergenza Coronavirus.

Giorgio Mastrota e la sua Flo avrebbero dovuto convolare a nozze nel 2020, ma purtroppo l’emergenza Coronavirus ha costretto anche loro (così come moltissime altre coppie) a rinviare il loro giorno più bello.

A causa delle restrizioni imposte per via dell’emergenza infatti, la coppia non se la sarebbe sentita di iniziare i preparativi per il matrimonio: “Non abbiamo fretta: vogliamo una cerimonia senza mascherine, distanze o limiti al numero degli ospiti come adesso”, ha dichiarato il celebre conduttore.”



Lui e Floribeth Gutierrez sono genitori di due bambini, Matilde e Leonardo, ma il conduttore è papà anche di Natalia Junior e Federico, nati dal suo precedente matrimonio con Natalia Estrada. La figlia maggiore dei due, Natalia Jr, li ha resi nonni di due bebè: Marlo e Sacha. Giorgio Mastrota ha confessato che al suo matrimonio sarà presente tutta la famiglia al completo, a cominciare proprio dai suoi 4 figli: “Alla nozze ci sarà tutta la mia tribù: i miei quattro figli e i miei due nipoti.

Sarà bellissimo”, ha affermato, rivelando anche che lui e Flo si sposeranno in municipio (con Natalia Estrada le nozze erano state celebrate in chiesa). Il conduttore e la sua compagna sono legati da ben 10 anni e oggi sono più uniti che mai. A causa dell’emergenza Coronavirus non sono gli unici ad aver dovuto rimandare le nozze: come loro anche Simona Ventura e Giovanni Terzi e Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno deciso di rimandare.